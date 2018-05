Actualidade

O projeto de reabilitação do jardim botânico do Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, foi distinguido na edição deste ano do Prémio da União Europeia para o Património Cultural/Europa Nostra, anunciou hoje a organização.

Segundo comunicado da Comissão Europeia e da Europa Nostra, principal organização europeia do património, "os 29 vencedores de 17 países foram reconhecidos pelas suas realizações notáveis nos domínios da conservação, investigação, serviço dedicado e educação, formação e sensibilização".

A organização, que distinguiu a reabilitação do jardim botânico do Palácio Nacional de Queluz na categoria de conservação, entregará os prémios a 22 de junho, em Berlim, na primeira Cimeira Europeia do Património Cultural, onde serão revelados os sete galardoados com o Grande Prémio e o vencedor do Prémio do Público, a partir da votação 'online' em http://vote.europanostra.org/.