Web Summit

Os presidentes executivos do Ebay, Nestlé e SKY, das seguradoras Axa e Allianz, assim como a atriz que encarna a Arya Stark da Guerra dos Tronos são alguns dos primeiros nomes anunciados para a próxima edição da Web Summit.

Para a terceira edição da conferência internacional de inovação e empreendedorismo em Lisboa, que este ano decorre entre 05 e 08 de novembro, a organização anunciou Evan Williams, cofundador da rede social Twitter, assim como Mark Schneider, presidente executivo (CEO) da Nestlé, Daniel Grieder, CEO do grupo norte-americano de moda Tommy Hilfiger, e o 'homem forte' da televisão SKY, Jeremy Darroch.

Também volta a estar um 'representante' da série televisiva Guerra dos Tronos, desta feita através da jovem atriz britânica Maisie Williams, que representa a personagem Arya Stark, assim como o robot Sophia, que no ano passado, no Parque das Nações, avisou que os 'robots' vão ficar com os empregos dos humanos.