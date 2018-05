Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem até quarta-feira para decidir se o furo de pesquisa de petróleo do consórcio Eni/Galp, ao largo de Aljezur, terá que ser submetido a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O prazo para a APA se pronunciar sobre a apreciação prévia de sujeição a AIA do processo de pesquisa de hidrocarbonetos no bloco designado Santola acaba na quarta-feira, um mês depois de ter terminado o período de consulta pública.

Em janeiro, o Governo deu 'luz verde' à prorrogação, por um ano, do período inicial de prospeção e pesquisa de petróleo na bacia do Alentejo, por considerar que o atraso na operação não é da responsabilidade do consórcio.