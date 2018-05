Actualidade

A taxa de desemprego nos países desenvolvidos manteve-se estável em março pelo terceiro mês consecutivo em 5,4% da população ativa, informou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

No conjunto dos países da OCDE, 34 milhões de pessoas estavam sem emprego em março, mais 1,4 milhões de pessoas do que em abril de 2008 e menos 15,1 milhões de pessoas do que em janeiro de 2013, momento máximo da crise, precisa o comunicado da OCDE.

A taxa de desemprego caiu para 4,6% nos países do G7 em março, menos uma décima do que em fevereiro, mas manteve-se tanto na União Europeia (em 7,1%) como na zona euro (8,5%).