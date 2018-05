Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) possui, desde fevereiro, o primeiro equipamento de Tomografia Computorizada instalado no mundo, foi hoje anunciado.

"Trata-se de uma geração disruptiva de equipamentos de Tomografia Computorizada, cujo último modelo foi lançada no Congresso da Radiological Society of North America, em dezembro de 2017", explica um comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Esta nova geração de equipamentos "está altamente focada na experiência do paciente, através do conceito 'mobile workflow', que permite aos profissionais de saúde programar todo o exame ao lado do paciente, maximizando assim a atenção no seu acompanhamento".