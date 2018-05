OE2018

O Governo publicou hoje o decreto-lei de execução orçamental em Diário da República, que estabelece as regras de aplicação do Orçamento do Estado de 2018 (OE2018), acresentando outras cativações de despesa dos serviços públicos.

Segundo o documento, ficam sujeitos a cativação nos orçamentos totais das entidades da Administração Central do Estado os valores que, face à execução orçamental de 2017, excedam em 2% o valor global das despesas com pessoal, das despesas correntes e das transferências para fora das Administrações Públicas.

As despesas da Administração Central do Estado relacionadas com papel, consumíveis de impressão, impressoras, fotocopiadoras, 'scanner' e contratos de impressão "ficam sujeitos a uma cativação de 40%", com exceção dos contratos em vigor e das despesas relativas à produção de manuais escolares em braille.