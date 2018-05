Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que "jamais" se reunirá com o primeiro-ministro no Palácio de São Lourenço, antiga residência dos governadores-gerais, atualmente utilizado pelo representante da República.

"Não há nenhuma reunião no Palácio de São Lourenço. O Governo Regional da Madeira jamais reunirá no Palácio de São Lourenço", disse o chefe do executivo, referindo-se à hipótese avançada pela imprensa regional, segundo a qual o primeiro-ministro, António Costa, visitará a Madeira no dia 21 de maio.

António Costa deverá participar no Dia do Empresário Madeirense, no âmbito de um encontro organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), responsável pelo convite.