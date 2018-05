Actualidade

Cerca de 90 trabalhadores concentraram-se hoje em frente à sede da Galp, em Lisboa, para exigir um acordo de empresa, lamentando que a administração tenha pedido a caducidade do anterior, e admitem ir para a greve em junho.

"Nós estamos a exigir termos um acordo de empresa, pois tivemos um acordo de empresa, que era válido, e a administração [da Galp], unilateralmente, pediu a sua caducidade. Desde então continuamos a lutar para termos um acordo de empresa, uma coisa que a administração nos vem negando", disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul (SITE Sul), ligado à CGTP.

Helder Guerreiro adiantou: "há um processo, mas na mesa negocial não se têm visto grandes evoluções por parte da administração. Andamos nesta luta há cerca de quatro anos e queremos que a administração perceba de uma vez por todas os argumentos dos trabalhadores".