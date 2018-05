Actualidade

A decisão do acórdão do Tribunal Constitucional (TC) determinando a legalidade das alterações ao Estatuto do Gestor Público aprovadas pelo Governo em 2016 foi hoje publicada em Diário da República.

No acórdão, com data de 20 de março, mas divulgado a 12 de abril, o TC decide "não declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do n.º 2 do artigo 1.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação conferida pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho", assim como "não declarar a ilegalidade da norma referida".

O PSD tinha requerido a fiscalização da constitucionalidade da norma que excecionou os administradores de determinadas instituições de crédito, nas quais se enquadra a Caixa Geral de Depósitos, das obrigações e deveres previstos no Estatuto do Gestor Público no que respeita à transparência e ao regime remuneratório.