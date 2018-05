Actualidade

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting disse hoje esperar que a "calma" tenha regressado ao clube, após as reuniões de segunda-feira do presidente, Bruno de Carvalho, com os jogadores da equipa de futebol, treinadores e médicos.

"Espero que esta calma, que acredito resultou da reunião de ontem [segunda-feira], seja suficiente para incentivar e a equipa a estar bem, física e psicologicamente, para chegar ao Jamor e fazer aquilo que todos os sportinguistas desejam", disse Jaime Marta Soares.

O dirigente do Sporting referia-se ao jogo da final da Taça de Portugal, com o Desportivo das Aves, em declarações à margem de uma cerimónia do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, no quartel da Pontinha, onde esteve presente na qualidade de presidente da Liga dos Bombeiros.