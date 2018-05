Actualidade

Os acionistas da Galp Energia aprovaram hoje em assembleia-geral anual um aumento do dividendo em 10%, para 55 cêntimos por ação, ajustando assim a retribuição aos acionistas em função das perspetivas financeiras.

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia informou que os acionistas da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva aprovaram as contas relativas a 2017 e a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2017.

Foram também aprovados votos de apreço e confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e no Revisor Oficial de Contas da Sociedade pela forma como fiscalizou a Sociedade no exercício de 2017.