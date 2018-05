Actualidade

O grupo Air France-KLM designou hoje Anne-Marie Couderc presidente não executiva interina depois da demissão de Jean-Marc Janaillac, no âmbito do 'braço de ferro' entre administração e trabalhadores para aumentos salariais.

Durante o período transitório para finalizar a sucessão do antigo CEO, "que deve ser o mais breve possível", além da antiga ministra do Trabalho, num governo de Alain Juppé, foi nomeado um comité de direção colegial, segundo um comunicado do grupo de transporte aéreo.

Anne-Marie Couderc vai ficar também como presidente não executiva do Conselho de Administração da Air France.