Actualidade

O Sporting apelou hoje à celeridade das autoridades na averiguação à alegada corrupção no campeonato nacional de andebol de 2016/17, considerando-se um "alvo a abater" por continuar a "lutar e a querer transparência e verdade desportiva".

Na sua edição de hoje, o jornal Correio da Manhã revela alegadas irregularidades cometidas para favorecer os 'leões' na época 2016/17, quando conquistou o título de campeão nacional, após 16 anos de jejum.

"O Sporting confia na Justiça e no Estado de Direito e deseja que a alegada investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que vá até às últimas consequências no apuramento da verdade", lê-se no comunicado do Sporting.