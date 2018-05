Actualidade

As análises à água da albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, não indicam concentrações de produtos fitofarmacêuticos acima das normas de qualidade e o surgimento de peixes mortos poderá estar na falta de oxigénio, foi hoje anunciado.

Fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) explicou à agência Lusa que, face aos resultados obtidos na análise às amostras de água, verifica-se que estas apresentam uma densidade fitoplanctónica "muito elevada", com predomínio da cianobactéria 'Aphanizomenon flos-aquae', espécie potencialmente produtora de toxinas, sendo que esta presença está relacionada com o aumento de nutrientes e da temperatura.

"Os 'blooms' de algas são responsáveis pela depleção do oxigénio dissolvido na água durante a noite, já que durante a noite não há fotossíntese, apenas consumo de oxigénio, o que poderá estar na origem da morte de peixe", refere a APA.