Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu hoje, no parlamento, a atribuição de "vastos e amplos poderes" aos municípios para que possam regular o alojamento local, propondo quotas nos prédios e o pagamento de cauções na capital.

"O atual quadro legal do alojamento local está esgotado", afirmou o autarca Fernando Medina, considerando que, no âmbito da discussão da alteração à lei, "seria um erro haver uma legislação que tratasse tudo por igual no país ou até na cidade de Lisboa".

"Seria mais pernicioso do que benéfico", afirmou.