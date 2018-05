Incêndios

Um projeto de economia social e solidária quer ajudar a prevenir incêndios no município de Penacova, distrito de Coimbra, através de propostas, a apresentar em outubro, que resultem num plano de desenvolvimento integrado, anunciaram hoje os promotores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (Animar), afirma que o projeto, iniciado há dias através de um protocolo com a autarquia local e a União de Freguesias de Friúmes e Paradela, visa a realização da XII edição da MANIFesta - Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local e da Economia Social e Solidária - que decorrerá até outubro, "altura em que serão apresentadas as propostas de prevenção das catástrofes que têm fustigado a região de Penacova e também para o seu desenvolvimento integrado, à luz dos princípios do desenvolvimento local e da economia social e solidária".

No comunicado, Marco Domingues, presidente da Animar, admite que construir um plano de desenvolvimento integrado "que previna a repetição de catástrofes como as ocorridas no último verão", mas também em 2011, naquela região, é o "objetivo ambicioso" que juntou os três parceiros no projeto.