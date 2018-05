Actualidade

O vinho do Porto entrou hoje pela primeira vez no livro dos recordes do Guiness, no âmbito do Lisbon Bar Show, ao juntar 293 pessoas naquela que foi a maior prova comentada do mundo.

A azáfama era visível para juntar numa sala do Convento do Beato, em Lisboa, as cerca de 300 pessoas que iam tentar bater o recorde a que a organização do Lisbon Bar Show se tinha proposto, "o concretizar de um sonho com mais de três anos" como explicou no final à Lusa Alberto Pires, o organizador do evento.

A quinta edição do Lisbon Bar Show, "o maior evento de bar e 'coctails' a nível nacional", que hoje abriu portas, junta em Lisboa, durante dois dias, mais de 100 expositores e as principais marcas de bebidas e teve como atração a candidatura ao recorde do Guiness com a maior prova comentada de vinho do Porto.