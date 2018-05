Actualidade

A operadora brasileira Oi anunciou hoje que adiou de 15 para 28 de maio a divulgação das informações financeiras trimestrais e do relatório de revisão dos auditores independentes relativos ao primeiro trimestre de 2018.

Em comunicado ao mercado, a Oi justifica o adiamento com "uma reavaliação conjunta da companhia e dos auditores independentes em relação ao momento adequado para o reconhecimento contábil da reestruturação da dívida, novada nos termos do Plano de Recuperação Judicial".

A operadora - da qual a Pharol é acionista de referência, com 27% das ações - afirma que, na sequência do "adiamento da divulgação das informações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018 e para garantir a estabilidade das expectativas do mercado", optou por antecipar alguns indicadores financeiros preliminares do seu resultado, com base em informações ainda não auditadas.