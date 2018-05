Portal das Finanças está disponível depois de problemas entre as 12

O Portal das Finanças esteve hoje com problemas de funcionamento entre as 12:30 e as 13:00, mas a questão foi resolvida e já está disponível para receber declarações de IRS ou do IVA trimestral, cujo prazo está a terminar.

A Associação Nacional Contabilistas (ANACO) informou hoje a agência Lusa de que o portal das finanças estava indisponível e protestou contra a situação, lembrando que nesta data termina o prazo para a entrega das declarações de IVA trimestrais e está em curso a campanha do IRS.

"Isto é já, infelizmente, habitual e nefasto, num portal das finanças, ferramenta imposta unilateralmente, única e obrigatória para cidadãos e profissionais cumprirem com as suas obrigações fiscais", considerou.