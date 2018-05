Actualidade

Os CTT assinaram hoje um contrato de promessa para a venda de um imóvel em Lisboa pelo valor de 10,3 milhões de euros, no âmbito da sua política de alienação de ativos não estratégicos, informou a empresa em comunicado.

"Nos termos deste contrato, o preço global devido pela venda do imóvel corresponde a 10,3 milhões de euros (o que representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de euros, com um impacto fiscal de cerca de 1,1 milhões de euros)", referem os CTT na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Hoje os CTT receberam a quantia de 1,0 milhão de euros a título de sinal e princípio de pagamento, devendo o remanescente ser pago quando for celebrada a escritura pública de venda definitiva do imóvel, localizado na Rua da Palma, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de seis meses.