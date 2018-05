Actualidade

A petição que a família de Américo Sebastião submeteu há um ano à Assembleia da República de Moçambique ainda não foi analisada pelo plenário do órgão, de acordo com o rol de petições hoje apresentado no parlamento moçambicano.

Américo Sebastião, de nacionalidade portuguesa, foi raptado a 29 de julho de 2016 na zona de Nhamapadza, distrito de Maríngué, província de Sofala, centro de Moçambique.

Na sequência do desaparecimento, a esposa, através de um escritório de advogados moçambicano, submeteu em 05 de maio de 2017 uma petição à presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónica Macamo, pedindo que se convoque o Governo a pronunciar-se sobre o assunto.