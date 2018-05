Actualidade

O espetáculo de dança, teatro, música e multimédia 'O Enredo', criado por dez artistas de cada um dos dez municípios que integram a Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, estreia no sábado em Coimbra.

Promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, no âmbito do programa Coimbra Região de Cultura, o espetáculo resulta, antes de mais, da preocupação de "não dissociar a criação artística e cultural da promoção do território", disse hoje, em Coimbra, durante uma sessão de apresentação do projeto, Luís Matias, presidente da direção da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego e também presidente da Câmara Municipal de Penela.

A Rede de Castelos e Muralhas do Mondego integra os municípios de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Penela e Soure, do distrito de Coimbra, e que também fazem parte da CIM Região de Coimbra, e de Ansião e Pombal (distrito de Leiria).