Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) divulgou hoje lucros de 6,4 milhões de euros relativos a 2017, em comunicado ao mercado, revendo em baixa o resultado líquido de 30,1 milhões de euros apresentado em fevereiro.

A contribuir para a revisão em baixa dos lucros esteve o aumento das imparidades para crédito (provisões para perdas potenciais com empréstimos), uma vez que tinham sido constituídos 138 milhões de euros pela anterior administração do banco e a atual reviu para 160,7 milhões de euros, ainda assim abaixo das imparidades constituídas em 2016 (182,5 milhões de euros), segundo a informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O mais relevante foi o ajustamento das imparidades que se deveu à avaliação que fizemos - em conjunto com a auditoria e auditores - de alguns dossiês de crédito numa ótica de prudência", disse em declaração aos jornalistas Carlos Tavares, que é presidente da CEMG desde março.