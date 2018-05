Actualidade

A GNR está na Academia em Alcochete depois de um grupo de cerca de 50 adeptos do Sporting ter entrado no local e agredido jogadores e equipa técnica, com as autoridades a referirem que estão a "identificar indivíduos".

"A GNR está no interior da Academia depois de um grupo de adeptos ter entrado no local. Os adeptos ameaçaram jornalistas e depois agrediram pessoas no interior", disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a GNR tem vários meios no local e está a proceder à "identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos" na ocorrência, recusando confirmar se foram efetuadas detenções no local ou nas imediações.