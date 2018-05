Actualidade

A presidente do CDS-PP manifestou hoje disponibilidade para aprofundar relações bilaterais com os partidos políticos angolanos com representação parlamentar, que se pode iniciar com a partilha de experiências na preparação das primeiras eleições autárquicas em Angola.

Assunção Crista, que termina hoje uma visita a Luanda a convite da Universidade Agostinho Neto, encontrou-se com as três maiores forças políticas em Angola.

A líder do CDS-PP foi recebida pelo secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, pelo vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido da oposição angolana, e pelo presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), a segunda maior força política da oposição.