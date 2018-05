Actualidade

O presidente dos Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, afirmou hoje à Lusa que o Sporting "não soube evitar e garantir as condições de segurança", referindo que os atletas estão "muito abalados".

"Em primeiro lugar importa repudiar estes atos. Este grupo de criminosos que invadiu as instalações do Sporting, e o Sporting não soube evitar e garantir as condições de segurança aos jogadores, merecem a nossa condenação", disse em declarações à agência Lusa.

Joaquim Evangelista defendeu que os jogadores estão "inseguros e convencidos que não têm condições para exercer a sua profissão".