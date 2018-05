Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, disse hoje que vai convocar os órgãos sociais para analisar o momento do clube, na segunda-feira.

"Na próxima segunda-feira, após o jogo da Taça de Portugal, depois de serenarem todas essas situações e depois daquilo que eu acredito que será uma vitória esclarecedora, vou convidar ou convocar, se for caso disso, todos os órgãos sociais para analisarmos em conjunto o momento que o Sporting está a viver e, a partir daí, tomarmos as decisões consentâneas com esta realidade", referiu.

Marta Soares falava à saída da Academia do Sporting, em Alcochete, onde hoje um grupo de alegados adeptos 'leoninos' invadiu o balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.