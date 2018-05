Teatro

Sessenta e oito entidades das 71 candidaturas elegíveis para apoios ao teatro vão ser apoiadas no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes 2018-2021, de acordo com os resultados definitivos a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Das 68 candidaturas apoiadas, 33 são quadrienais e 35 bienais, distribuindo-se o apoio financeiro a atribuir nos quatro anos da seguinte forma: 8 748 327,85 euros (2018), 9 646 103,19 euros (2019), 6 596 734, 32 euros (2020) e 6 596 734,32 euros (2021), num total de 31 587 899,68 euros.

No que respeita aos montantes a atribuir em 2018 por região, a do Algarve vai receber 333 333,28 euros (3,81 por cento), ao Alentejo são atribuídos 593 644,68 euros (6,79%) e para a Área Metropolitana de Lisboa são canalizados 3 887 512,92 euros (44,44%).