O ministro dos Negócios Estrangeiros português reconheceu hoje no parlamento "divergências" entre a Europa e os EUA, apontando "cinco incidentes" causados pela atual administração norte-americana, mas defendeu a necessidade de valorizar o "laço transatlântico".

O chefe da diplomacia identificou as recentes decisões do Presidente norte-americano, Donald Trump, de abandonar o acordo nuclear com o Irão e de transferir a embaixada de Telavive para Jerusalém como "mais um episódio de divergência, mais um incidente indesejável na relação transatlântica".

Esta é, acrescentou, a "quinta crise" provocada pela atual administração norte-americana, desde janeiro de 2017.