Actualidade

A Coreia do Sul afirmou hoje ser lamentável a decisão da Coreia do Norte de cancelar uma reunião bilateral, devido às manobras militares conjuntas com os Estados Unidos, e exigiu um rápido regresso às negociações.

A decisão de anular o encontro foi divulgada por Pyongyang horas antes de os dois viznhos se reunirem na localidade fronteiriça de Panmunjom para debater o início de negociações sobre a redução da tensão militar e o recomeço das reuniões de famílias separadas desde a Guerra da Coreia (1950-53).

O regime norte-coreano considera a realização de manobras militares conjuntas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, em território sul-coreano, um treino para uma invasão.