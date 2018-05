Actualidade

A economia do Japão recuou 0,6% no primeiro trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior, devido a uma queda no investimento privado e nos gastos públicos, anunciou hoje o governo japonês.

A queda do produto interno bruto (PIB) da terceira economia mundial em relação ao trimestre anterior foi de 0,2%, indicaram os dados agora publicados.

Os números confirmaram as previsões dos analistas, que descartaram uma desaceleração séria e contínua.