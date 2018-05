Actualidade

As autoridades indonésias abateram hoje quatro "alegados terroristas" num novo ataque a uma esquadra da polícia, no qual morreu um agente e três ficaram feridos.

"Quatro homens foram mortos a tiro", disse um porta-voz da polícia Setyo Wasisto. Um quinto suspeito tentou fugir, mas foi detido momentos após o ataque, que ainda não foi reivindicado.

De acordo com o porta-voz, os atacantes viajavam numa carrinha que colidiu com o portão da esquadra de Riau, na ilha de Samatra. Após a colisão, o grupo terá atacado vários agentes com espadas.