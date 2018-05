Actualidade

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido hoje na Via do Infante, em Loulé (Algarve) e que envolveu um autocarro de passageiros e uma auto-betoneira, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a fonte, das 15 vítimas, quatro estavam pelas 09:20 encarceradas no interior do autocarro e duas mulheres tinham já sido transportadas para o Hospital de Faro com ferimentos ligeiros.

O INEM tem no local pelo menos quatro viaturas médicas de emergência e reanimação e uma ambulância de suporte imediato de vida, acrescentou a fonte.