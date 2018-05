Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje em Lisboa que ainda há muito a fazer nas carreiras da Administração Pública, mas avisou que as alterações devem ter sempre em consideração os recursos económicos do país.

Num encontro da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) que decorre hoje em Lisboa, Mário Centeno lembrou que o Governo tem tomado algumas medidas, como o descongelamento das carreiras, mas admitiu que o trabalho "não está completo".

"Prevemos que muito ainda há para fazer, muito que tem de ser feito com passos sólidos e investimentos estratégicos e articulados, sempre compatíveis com os recursos do país", afirmou o ministro das Finanças,