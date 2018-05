Actualidade

O lucro do grupo segurador belga Ageas mais do que duplicou, de 110 para 248 milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo, beneficiando dos "excecionais resultados" obtidos na China, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Ageas reporta um crescimento homólogo de 35% do resultado líquido da atividade seguradora, para 299 milhões de euros, e uma redução do prejuízo da conta geral para os 52 milhões de euros, face aos 112 milhões de euros negativos do primeiro trimestre de 2017.

"As nossas atividades de vida e não-vida voltaram a registar um desempenho sólido que se traduziu num bom resultado operacional, apesar do impacto das condições meteorológicas desfavoráveis na Bélgica e no Reino Unido", afirma o presidente executivo da Ageas, Bart De Smet, citado no comunicado.