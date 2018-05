Actualidade

Os lucros do banco Atlantico Europa subiram 205% no primeiro trimestre deste ano para 5,1 milhões de euros, face aos 1,7 milhões de euros registados no mesmo período de 2017, foi hoje anunciado.

Em comunicado hoje divulgado, aquela instituição financeira aponta que os resultados antes de impostos se fixaram em 7,589 milhões de euros, uma subida de 170% face aos primeiros três meses de 2017, período no qual o montante atingido foi de 2,8 milhões de euros.

Também o produto bancário "cresceu 76% face ao primeiro trimestre de 2017, para 11,1 milhões de euros, suportado pelo aumento das comissões líquidas em 29% e das receitas de tesouraria e mercados em 617%, face ao mesmo período do ano anterior", refere.