Actualidade

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade e 11 sofreram ferimentos ligeiros no acidente ocorrido hoje entre um autocarro de passageiros e uma autobetoneira na Via do Infante, em Loulé (Algarve), indicou o INEM no local.

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os feridos ligeiros está uma criança de nove anos, tal como o condutor do autocarro, a última pessoa a ser desencarcerada do veículo.

Os feridos foram transportados para o hospital de Faro, capital de distrito.