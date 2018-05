Actualidade

O Colégio de Especialidade de Cirurgia da Ordem dos Médicos decidiu avançar com uma auditoria às condições de formação no Hospital Geral (Covões) de Coimbra, anunciou hoje a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).

"Perante as insuficiências já denunciadas na urgência e no serviço de cirurgia no plano formativo, e caso se verifique que não estão reunidas as condições exigíveis, o serviço poderá ficar impedido de continuar a formar médicos especialistas em Cirurgia Geral", refere a secção regional, em comunicado enviado à agência Lusa.

No domingo, a SRCOM denunciou que o Serviço de Urgência do Hospital dos Covões, que integra o Centro Hospital e Universitário de Coimbra (CHUC), estava "sem capacidade de resposta nalguns turnos de cirurgia", situação que a administração do CHUC rejeitou.