O presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros disse hoje que terminou o processo de compra do Montepio Seguros pelo grupo chinês CEFC porque não foram preenchidos os requisitos, nomeadamente por não ter conseguido recolher informação junto de outros reguladores.

"A entrada no capital do Montepio não preencheu todos os requisitos que são exigidos por nós nos termos do regime jurídico da atividade seguradora. Pedimos informação a supervisores de outros países onde esse grupo está a trabalhar, as informações não foram respondidas e o processo não foi instruído", afirmou José Almaça, no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças.

O responsável acrescentou ainda que, caso o grupo chinês continue com a intenção de entrar no capital do Montepio Seguros, tem de "formalizar um processo novo", porque o que existia está terminado.