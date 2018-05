Sporting

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou hoje confirmar se vai estar presente na final da Taça de Portugal, domingo, no estádio Nacional no Jamor, no jogo que opõe o Sporting ao Desportivo das Aves.

Questionado pela Lusa, em Leiria, sobre se vai ao Jamor, Marcelo respondeu: "para já não quero dizer mais nada".

A final da Taça de Portugal em futebol, que todos os anos se realiza no estádio do Jamor, em Oeiras (distrito de Lisboa) conta habitualmente com a presença do chefe de Estado.