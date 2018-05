Sporting

Mais de uma dezena dos elementos detidos na terça-feira após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, com agressões aos futebolistas do Sporting, já chegou ao Tribunal Criminal do Barreiro, onde começam hoje a ser ouvidos.

"No total, foram detidos 23 suspeitos, apreendidas cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolhidos depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube", informou já hoje a GNR em comunicado.

Antes do início dos interrogatórios, previstos para as 14:00, o juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro comunicou aos jornalistas que o tribunal irá dar "conhecimento do evoluir das inquirições aos 23 arguidos, com 'briefings' de hora a hora".