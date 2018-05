Actualidade

O secretário-geral da ONU apelou hoje em Bruxelas a uma UE "cada vez mais unida", cuja voz se faça ouvir num mundo cada vez mais perigoso, e saudou os esforços europeus para salvar o acordo nuclear com o Irão.

Numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, após ter sido convidado da reunião do colégio do executivo comunitário, António Guterres começou por sublinhar a "cooperação exemplar entre a UE e as Nações Unidas", que deseja cada vez mais intensa e frutuosa, para fazer face às crescentes ameaças mundiais.

"Temos a guerra fria de volta, com uma diferença: não há hoje os mecanismos que existiam na guerra fria anterior, de diálogo, de contactos, de controlo, para garantir que as coisas não fugiam de controlo devido a um qualquer incidente", declarou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas.