Actualidade

O ministro da Economia de Moçambique, Adriano Maleiane, referiu hoje no parlamento que o país continua a tentar renegociar os encargos com as designadas "dívidas ocultas", visando tornar sustentáveis as suas obrigações com os credores.

Adriano Maleiane fez hoje um ponto de situação sobre o quadro da dívida pública de Moçambique, quando falava na Assembleia da República em resposta a perguntas dos deputados sobre o assunto.

"O Governo não está a pagar a dívida comercial e sindicada garantida, cujo 'stock' é de 1.859 milhões de dólares (1.575 milhões de euros), estando no momento em negociação a sua restruturação", declarou Maleiane.