Actualidade

Os terrenos da antiga Feira Popular, colocados em hasta pública por duas vezes, mas sem interessados, vão ser alvo de uma terceira tentativa, mas desta vez divididos em três parcelas, disse hoje o presidente da Câmara de Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), avançou que serão feitas três hastas públicas para estes terrenos, a par de uma quarta referente a um terreno na Avenida Álvaro Pais, onde serão construídos escritórios.

Questionado sobre as especificidades das hastas, Medina remeteu para julho a conclusão do processo, "a fixação do valor de alienação do terreno, [...] para que a Câmara possa decidir a sua alienação a partir do mês de setembro".