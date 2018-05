Sporting

Os 23 detidos por suspeitas de terem invadido a Academia do Sporting e agredido futebolistas e equipa técnica, já estão a ser ouvidos no Tribunal do Barreiro, depois de ter chegado o respetivo processo.

O anúncio foi feito pelo juiz de instrução criminal, que confirmou que já podia dar início à inquirição depois de ter chegado àquela comerca do processo completok, no qual consta a audição a 38 testemunhas e a elaboração dos respetivos autos.

Os 23 detidos, que pernoitaram nas instalações de diversos postos da GNR e PSP na região de Setúbal, começaram a chegar ao Tribunal do Barreiro cerca das 13:00.