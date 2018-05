Actualidade

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, disse hoje no parlamento que prevê ter aprovados todos os projetos de regadio até ao final do ano, para avançar com uma "gigantesca frente de obra" a partir de 2019.

"No regadio iremos ter a partir do próximo ano e até 2022 e 2023 uma gigantesca frente de obra, [tendo em conta] o dinheiro em execução, o conjunto bastante grande de projetos em obra e outros a concurso e em estudo. Até ao final do ano queremos ter todos os projetos aprovados", disse Capoulas Santos, que falava aos deputados na Comissão de Agricultura e Mar.

De acordo com o governante, a dotação dos regadios já havia sido reforçada em mais de 236 milhões de euros, com uma taxa de execução de 41% e 35% deste montante já comprometido.