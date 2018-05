Actualidade

As ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria podem sofrer interrupções temporárias na quinta-feira, a partir das 13:00 e até às 19:00, devido a um plenário geral dos trabalhadores da Transtejo, que reclamam aumentos salariais.

Com as mesmas reivindicações, os trabalhadores da Soflusa marcaram um plenário geral para sexta-feira, prevendo-se a interrupção das carreiras do serviço regular da ligação fluvial Barreiro - Terreiro do Paço, entre as 13:25 e as 16:50.

"Após três reuniões com o conselho de administração, tendo em vista a revisão do Acordo de Empresa, continuamos sem qualquer perspetiva de alguma conclusão viável, apesar de as estruturas sindicais terem apresentado diversas propostas com vista, designadamente, à valorização salarial dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, por isso, vamos realizar plenários gerais de trabalhadores com paralisação", afirmou a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) em comunicado.