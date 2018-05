Actualidade

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação garantiu hoje na Assembleia da República que os pagamentos às Organizações de Produtores Pecuários (OPP) serão finalizados, "o mais tardar", dentro de uma semana.

"Os pagamentos às OPP estão em dia. No final de 2017, 65% da verba contratualizada com as respetivas 113 organizações estava paga. Estamos a encerrar os dossiers e, o mais tardar, dentro de uma semana, os restantes 35% serão liquidados", referiu Luís Medeiros Vieira, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Em resposta à deputada do CDS Patrícia Fonseca, o governante disse que o processo de exportação de carne de porco nacional para a China "é moroso", apesar de adiantar que as negociações estão a avançar.