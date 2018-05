Actualidade

O Atlético de Madrid conquistou hoje a Liga Europa em futebol pela terceira vez, ao derrotar na final os franceses do Marselha, por 3-0, em jogo dispoutado em Lyon, França.

Vencedora da competição em 2010 e 2012, a equipa espanhola reconquistou o troféu com dois golos do avançado francês Antoine Griezmann, aos 21 e 49 minutos, e outro do médio Gabi, aos 89. Além destes troféus, o Altético de Madrid conta ainda uma vitória na extinta Taça das Taças em 1962

O Marselha, que deixou o defesa central português Rolando no banco de suplentes, procurava tornar-se a primeira equipa francesa a conquistar a Liga Europa.