Sporting

Os elementos da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, hoje reunidos, convocaram, com "caráter de urgência", o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal para uma reunião na segunda-feira que definirá o "futuro imediato do clube".

Os membros sublinham que, estatutariamente, a Mesa da Assembleia Geral é o "garante e pilar maior dos interesses do clube e dos respetivos sócios, o seu maior património", num momento em que dizem ser necessário assegurar a estabilidade desportiva e financeira do Sporting.

O comunicado, assinado pelo presidente da AG, Jaime Marta Soares, surge um dia depois das agressões de terça-feira de alegados adeptos do clube a futebolistas e equipa técnica do Sporting.